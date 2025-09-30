В Лабинске осудили супружескую пару, истязавшую своих детей

Лабинский районный суд признал супругов Потаповых, избивавших своих детей, виновными по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Установлено, что супруги систематически подвергали двух своих детей 13 и 16 лет психическому и физическому насилию. Их отводили в подвал, заставляя при этом снимать одежду, избивали и принуждали несколько часов стоять на коленях в углу комнаты.

Во время судебного заседания оба родителя заявили, что не совершали ничего противоправного в отношении детей. По их словам, они действовали «исключительно в их интересах».

Суд приговорил Александра Потапова к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы условно, а Ирину Потапову — к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно, также назначен испытательный срок на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина