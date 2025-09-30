В Ростове инспектора ФНС обвинили в мошенничестве на 2,5 млн рублей

Сотрудницу налоговой инспекции одного из районов Ростова-на-Дону обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму 2.5 млн руб. Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет об инспекторе ФНС таганрогского отделения Виктории Прокопцовой.

«Обвиняемая, воспользовавшись своим служебным положением, ввела в заблуждение предпринимателя из Таганрога. Она убедила его в наличии возможности за вознаграждение решить вопрос о снижении налоговой задолженности, возглавляемой им организации»,— »,— говорится в сообщении ведомства.

Свои услуги фигурантка оценила в 2,5 млн руб. Эти деньги она якобы планировала передать вышестоящим должностным лицам налоговой инспекции.

Свои обещания фигурантка не выполнила, а полученные деньги потратила по своему усмотрению.

Наталья Белоштейн