Экс-замгубернатора Кубани Власова отправили под стражу на 2 месяца

Бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Власову избрали меру пресечения, его отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Ходатайство об избрании меры пресечения было рассмотрено Октябрьским районным судом Краснодара. Александр Власов пробудет под стражей до 29 ноября 2025 года.

Бывший замгубернатора Кубани обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества в особо крупном размере).

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре задержан бывший вице-губернатор Кубани Александр Власов. Ему вменяют особо крупное мошенничество и злоупотребление полномочиями в коммерческой организации. По информации источника «Ъ» в правоохранительных органах, в одном из эпизодов следствие считает его подстрекателем.

Алина Зорина