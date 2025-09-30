В Ростове больше половины новостроек возводятся выше 20 этажей

Более 57% всех новостроек в Ростове-на-Дону возводятся от 20 до 29 этажей. Об этом сообщил Domostroydon.ru со ссылкой на «Домострой Профи».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На данный момент в столице региона возводится 163 многоквартирных жилых дома. Из них 94 строения имеют высоту более 20 этажей. Дома средней этажности (от 10 до 19 этажей) составляют 45 объектов, что равно 27,6% от общего числа строящихся зданий. Малоэтажные проекты (до 9 этажей) занимают менее 13% от общего объема строящегося жилья.

Девелоперы чаще всего выбирают для строительства 24-этажные здания. Сейчас в городе возводится 26 таких домов, они расположены почти во всех районах, за исключением Кировского и Октябрьского.

Первое место по высотной застройке занимает Первомайский район, где возводится 41 объект. Среди них 18 двадцатиэтажных и 12 двенадцатиэтажных зданий.

Кроме этого, в Ростове реализуются три проекта, превышающие 30 этажей: один 30-этажный дом в Первомайском районе и два здания по 31 этажу в Кировском районе.

Наталья Белоштейн