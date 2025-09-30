Бастрыкин поручил возбудить дело из-за неудачной пластической операции в Ростове

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и начать судебно-медицинскую экспертизу по факту оказании некачественных косметологических услуг жительнице Ростове-на-Дону. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обратившись в ведомство, ростовчанка рассказала, что в апреле 2023 года специалисты частной клиники провели ей две пластические операции, в результате которых лицо пострадавшей оказалось обезображено.

«Несмотря на многочисленные обращения в компетентные органы, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен»,— отметили в информационном центре.

Ранее эта ситуация уже была взята на контроль главой Следственного комитета, а в СУ СК России проводилась процессуальная проверка.

В центральном аппарате ведомства добавили, что судебная экспертиза должна быть проведена в короткие сроки.

Наталья Белоштейн