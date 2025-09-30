Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Цимлянске и соседних поселках на день приостановят подачу воду

1 октября в Цимлянске и нескольких соседних населенных пунктах на время подключения водовода по ул. Краснознаменной будет временно остановлено водоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во время работ ГУП РО «УРСВ» с 5:00 до 21:00 останутся без воды Цимлянск, поселок Саркел, хутор Крутой и станица Красноярская.

Для жителей будет организован подвоз воды по заявкам.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все