В Цимлянске и соседних поселках на день приостановят подачу воду

1 октября в Цимлянске и нескольких соседних населенных пунктах на время подключения водовода по ул. Краснознаменной будет временно остановлено водоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Во время работ ГУП РО «УРСВ» с 5:00 до 21:00 останутся без воды Цимлянск, поселок Саркел, хутор Крутой и станица Красноярская.

Для жителей будет организован подвоз воды по заявкам.

Наталья Белоштейн