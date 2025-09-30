В Цимлянске и соседних поселках на день приостановят подачу воду
1 октября в Цимлянске и нескольких соседних населенных пунктах на время подключения водовода по ул. Краснознаменной будет временно остановлено водоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Во время работ ГУП РО «УРСВ» с 5:00 до 21:00 останутся без воды Цимлянск, поселок Саркел, хутор Крутой и станица Красноярская.
Для жителей будет организован подвоз воды по заявкам.