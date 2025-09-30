Военный лес дорубили в апелляции

Апелляционный суд в Москве оставил в силе приговор, вынесенный бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрию Куракину и его сообщникам. Все они получили длительные сроки лишения свободы по делу о коррупции и незаконной вырубке лесов на территории воинских частей.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Дмитрий Куракин

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Тройка судей апелляционной инстанции Мосгорсуда рассмотрела жалобы защиты, просившей отменить приговор, вынесенный в ноябре прошлого года бывшим главе департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны Дмитрию Куракину, руководителю ФГАУ «Оборонлес» Владиславу Холодкову и начальнику АО «Мальтинский военный лесхоз» Максиму Ану. Они были признаны виновными в незаконной вырубке леса на территории воинских частей и получении взяток (ч. 3 ст. 285 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) и получили 17, 14 и 14 лет соответственно. С подсудимых взыскан ущерб на сумму около 1,7 млрд руб.

В жалобах адвокаты указывали, что суд первой инстанции допустил множество нарушений, нарушив в том числе принцип состязательности сторон. Например, утверждают адвокаты, гособвинению суд разрешил допросить свидетелей из других регионов удаленно, а защите отказал в этом, хотя изначально они содержались в одном списке. Также защите не дали опросить некоторых экспертов, чьи заключения содержатся в материалах дела.

Осужденный Куракин, в свою очередь, заявил, что в деле должным образом не установлен ущерб.

Он отметил, что, принимая решение разрешить вырубку леса, он опирался на экспертные заключения лесопатологов.

«Я считал, что действую полностью в рамках своих полномочий»,— отметил экс-чиновник. Также судом не было учтено, сказал он, что конфискация у него имущества нарушает права его детей на наличие жилища и лишает их возможности проходить обучение в школе.

Максим Ан заявил, что суд первой инстанции незаконно отказал в исследовании вещественных доказательств, касающихся стоимости древесины, однако сослался на них в приговоре. Бухгалтерская оценочная экспертиза также, по мнению господина Ана, была не разрешена по этому делу, а приговор почти полностью повторяет обвинительное заключение. «Суд принял одни доказательства и отверг другие, что сделало его решение необъективным. В отношении меня не установлено прочных связей и общего умысла с участниками преступной группы… Я привел 200 доводов в свою защиту, подкрепленных 600 доказательствами, но никто не стал их разбирать и заниматься их опровержением»,— заявил осужденный. Он попросил приговор отменить.

Представитель потерпевшей стороны — ФГАУ «Оборонлес» Минобороны РФ — просил приговор оставить в силе, отметив, что считает вину фигурантов доказанной. С ним была солидарна и представитель прокуратуры, подчеркнувшая, что все обстоятельства преступления судом первой инстанции были установлены верно. В итоге МГС оставил приговор без изменений.

После заседания адвокат господина Куракина Данила Ильин заявил “Ъ”, что с решением суда они с подсудимым не согласны и намерены добиваться отмены приговора в кассации.

Уголовное дело о масштабных махинациях с лесными угодьями, находившимися на балансе Минобороны, Главное военное следственное управление СКР возбудило в сентябре 2018 года. Вначале задержали бывших главного специалиста-эксперта секретариата одного из заместителей министра обороны России Илью Тарасевича и руководителя УЛХиП Михаила Борисова. Они дали признательные показания и стали сотрудничать со следствием. Уголовное преследование в отношении них было прекращено, а их показания привели в ноябре 2020 года к арестам перешедших из Минобороны в администрацию Подмосковья Дмитрия Куракина и Владислава Холодкова и в дальнейшем легли в основу возбужденных в отношении них уголовных дел.

По версии обвинения, массовая вырубка леса под видом санитарной (удаление погибших и больных деревьев) на территории воинских частей по фальсифицированным документам происходила с 2013 года.

По данным правоохранителей, лес за взятки уничтожали в интересах коммерсантов, которые получали ценную древесину гораздо ниже рыночной стоимости. Эта деятельность, как следует из материалов дела, осуществлялась по указанию Дмитрия Куракина Максимом Аном.

Так, по материалам дела, начальник ДИО Дмитрий Куракин убедил свое руководство, что оздоровительные мероприятия в таежных массивах на территории местных воинских частей не проводились более 20 лет и в них существует острая необходимость. После этого на основании фиктивных актов лесопатологических обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в связи с этим проведения сплошной санитарной вырубки леса под топор пошли вполне здоровые кедры и лиственницы, а также многовековые сосны на площади около 4 тыс. га. Добытая древесина за взятки, говорится в деле, была отгружена коммерсантам.

По материалам расследования, обязанности по реализации так называемой деловой древесины, которая уходила в основном в Китай, Дмитрием Куракиным были возложены на начальника ФГАУ «Оборонлес» Владислава Холодкова.

Суд счел доказанным факт получения обвиняемыми взяток на сумму 123 млн руб.

Уголовное дело поступило в Никулинский райсуд Москвы в январе 2023 года. Однако уже в феврале того же года судья Наталья Фигурина вернула материалы в Генпрокуратуру для устранения нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса. В частности, во время представления доказательств выяснилось, что имеется неопределенность с местом и временем совершения преступлений, а кроме того, из обвинительного заключения суду было непонятно, кто именно являлся взяткодателями.

Вернулось дело в суд в сентябре 2023 года. Выступая с последним словом, Дмитрий Куракин частично признал вину — в ненадлежащем выполнении должностных обязанностей. Вину признал и Владислав Холодков. Он заявил, что раскаивается, его действия были совершены в силу сложившихся обстоятельств.

Ефим Брянцев