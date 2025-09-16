Военный чиновник скрылся в лесу

СКР довел до суда уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны Даниила Суханова. Он обвиняется в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями: по версии следствия, благодаря его действиям стали возможны незаконные вырубки леса на подведомственных военному ведомству территориях. За участие в махинациях в прошлом году на 17 лет в колонию строгого режима суд отправил его бывшего шефа Дмитрия Куракина. Дело Даниила Суханова рассматривается заочно, поскольку он уехал за границу.

Как стало известно “Ъ”, Хамовнический суд столицы 17 сентября приступит к рассмотрению в заочном режиме уголовного дела бывшего заместителя директора ДИО Минобороны Даниила Суханова. Скрывающийся за границей 49-летний экс-управленец, курировавший в военном ведомстве работу ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства» Минобороны, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Фигурантом расследования масштабных махинаций с лесными угодьями, находившимися на балансе Минобороны, Даниил Суханов стал 16 ноября 2020 года.

Тогда в отношении него, а также бывших начальника ДИО Минобороны Дмитрия Куракина, начальника ФГАУ «Оборонлес» Владислава Холодкова и еще целого ряда должностных лиц военного ведомства, подведомственных ему структур и коммерсантов было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки и злоупотребления должностными полномочиями.

Практически всех их тогда и задержали, предъявив соответствующее обвинение. Исключение составили скрывшиеся за границей бывший гендиректор ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны» Алексей Куприянов (его дело также в заочном режиме с марта 2025 года рассматривает Никулинский суд Москвы) и Даниил Суханов. Последний 3 декабря 2020 года был объявлен в федеральный розыск и вскоре по ходатайству следствия заочно арестован Басманным судом Москвы.

Как уже рассказывал “Ъ”, история с «военными» лесами началась с того, что в 2018 году главное военное следственное управление СКР выявило ряд коррупционных эпизодов, в которых фигурировали руководство ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны (УЛХиП) и коммерсанты из трех ООО.

Вначале задержали бывших главного специалиста-эксперта секретариата одного из заместителей министра обороны России Илью Тарасевича и руководителя УЛХиП Михаила Борисова.

Первый во время выявленных махинаций являлся ведущим инженером УЛХиП (входит в департамент военного имущества) Минобороны и отвечал за взаимодействие с 39 филиалами в 62 субъектах России, на балансе которых находится почти 5 млн га земли в местах дислокации воинских частей.

Илье Тарасевичу и Михаилу Борисову следствие вменяло в вину то, что они за незаконное вознаграждение организовывали выделение коммерсантам в Ногинском городском округе Московской области, а также в Нижегородской и Челябинской областях земельных участков военного ведомства, которые использовались под мусорные полигоны или строительство коттеджных поселков. Впрочем, в связи с деятельным раскаянием обвиняемых от уголовной ответственности освободили.

Зато, по данным “Ъ”, именно их показания и привели в ноябре 2020 года к арестам перешедших к тому времени из Минобороны в администрацию Подмосковья Дмитрия Куракина и Владислава Холодкова. Первый там являлся зампредом правительства — министром экологии и природопользования, а Владислав Холодков — первым замминистра. Вслед за ними в СИЗО попал и экс-руководитель одного из крупнейших лесных хозяйств Минобороны — АО «Мальтинский военный лесхоз» — Максим Ан. Дела же в отношении Алексея Куприянова и Даниила Суханова были выделены в отдельное производство. Последний, по одним данным, скрывается в Испании, где у него имеются вид на жительство и недвижимость. По другим, беглец якобы перебрался в США.

Суть афер, за которые в ноябре 2024 года по приговору Никулинского суда Дмитрий Куракин получил 17 лет строгого режима, а Владислав Холодков и Максим Ан — по 14, сводилась к массовой вырубке леса под видом санитарной (удаление погибших и больных деревьев) на территории воинских частей по фальсифицированным документам. Происходило это все начиная с 2013 года, вскоре после того, как Дмитрий Куракин сменил на посту руководителя ДИО Минобороны скандально известную Евгению Васильеву.

По данным правоохранителей, лес за взятки уничтожали в интересах коммерсантов, которые получали ценную древесину гораздо ниже рыночной стоимости.

Эта деятельность, как следует из материалов дела, осуществлялась по указанию Дмитрия Куракина Максимом Аном.

Отметим, что в уголовном деле, которое уже рассмотрел Никулинский суд, а теперь слушает Хамовнический, речь идет лишь о двух эпизодах — незаконных сплошных вырубках на территории Нижнеудинского и Шелеховского военных лесничеств Иркутской области.

Как следует из материалов дела, начальник ДИО Дмитрий Куракин убедил свое руководство, что оздоровительные мероприятия в таежных массивах на территории местных воинских частей не проводились более 20 лет и в них существует острая необходимость. После этого на основании фиктивных актов лесопатологических обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в связи с этим проведения сплошной санитарной вырубки леса под топор шли вполне здоровые кедры и лиственницы, а также многовековые сосны на площади около 4 тыс. га.

Добытая древесина за взятки, говорится в деле, отгружалась коммерсантам. За ее реализацию под видом так называемой деловой древесины, которая уходила в основном в Китай, отвечал начальник ФГАУ «Оборонлес» Владислав Холодков.

Даниил Суханов, по версии правоохранителей, контролировал подготовку, сопровождение, выдачу разрешений на рубку и подписание актов выполненных работ.

По данным “Ъ”, ему, как и уже отбывающим сроки подельникам, вменяется в вину получение взяток от коммерсантов в размере 123 млн руб. Почти десяток бизнесменов, давших признательные показания и сотрудничавших со следствием, обвинили в даче взяток и посредничестве в этом (ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), но от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием освободили.

Олег Рубникович