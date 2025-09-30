Жителю Крыма ужесточили наказание за растление ребенка
Третий апелляционный суд общей юрисдикции увеличил наказание жителю Бахчисарайского района с 8 до 15 лет колонии за растление 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Ранее Верховный суд Крыма признал фигуранта виновным по п. «а» ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Преступник, уже отбывавший срок за аналогичное преступление против несовершеннолетней, познакомился со школьницей в социальной сети. Позже, оставшись с ребенком наедине, он совершил сексуальное преступление. Подозреваемого задержали сотрудники полиции.
Апелляционная инстанция поддержала позицию прокуратуры о недостаточной строгости первоначального приговора. Срок осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.