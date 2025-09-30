Челябинские «Мечел» и «Ариант» попали в топ-10 самых убыточных компаний России

ПАО «Мечел» заняло последнее место в топ-10 самых убыточных компаний России по версии Forbes. Холдинг впервые попал в этот рейтинг.

Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ

«Мечел» получил в прошлом году чистый убыток в 36,3 млрд руб. после прибыли в 2023-м в размере 24,3 млрд руб. При росте цен на продукцию у компании есть возможность снизить долги, однако при их уменьшении убытки и задолженность увеличиваются. По итогам 2024 года выручка «Мечела» упала на 5%, но из-за сопутствующего роста расходов операционная прибыль снизилась в 4,6 раза, до 14,2 млрд руб. При этом из-за высокой ключевой ставки процентные расходы компании выросли на 59%, до 39,7 млрд руб. В 2025 году финансовые показатели холдинга продолжают ухудшаться. Так, в первом полугодии убыток составил 40,5 млрд руб. против 16,7 млрд руб. за аналогичный период 2024-го (рост в 2,4 раза).

Ранее «Мечел выбыл из рейтинга 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли журнала Forbes. В 2023-м организация занимала 95 место в этом списке.

По данным „Ъ“, Минэкономики и Минпромторг до 28 октября должны проработать целесообразность введения моратория на банкротство предприятий металлургической промышленности. Инициатива может быть ориентирована в первую очередь на «Мечел», долг которого превышает 250 млрд руб.

Кроме того, в рейтинге самых убыточных компаний России впервые попала челябинская группа компаний «Ариант», оказавшись на восьмом месте. В марте 2024-го Генеральная прокуратура увеличила исковые требования к бывшим владельцам Челябинского электрометаллургического комбината Юрия Антипова и Александра Аристова, а также членам их семей, и потребовала изъять в пользу государства активы «ГК Ариант» — агрофирму «Южная», винодельню «Кубань-Вино», производителя алкогольных и безалкогольных напитков «ЦПИ — Ариант» и агрофирму «Ариант». Суд удовлетворил требования ведомства, и группа компаний списала со своего баланса активы, оцененные в 46 млрд руб., получив убыток на эту сумму.

Виталина Ярховска