Убыток «Мечела» в первом полугодии вырос почти в 2,5 раза

В январе-июне 2025 года убыток ПАО «Мечел» составил 40,5 млрд руб. против 16,7 млрд руб. за аналогичный период 2024-го (рост в 2,4 раза). Это произошло из-за существенного снижения выручки в добывающем и металлургическом сегментах, следует из отчета о финансовых результатах группы.

Совокупная выручка «Мечела» снизилась до 152,3 млрд руб., или на 26%. Выросли расходы организации на 33% до 26,8 млрд руб. из-за более высокой ключевой ставки. Кроме того, торговый оборотный капитал группы уменьшился на 22,9 млрд руб. Наибольшее влияние на динамику показателя оказали снижение дебиторской задолженности, товарно-материальных запасов и рост кредиторской задолженности.

По операционным результатам компании тоже заметны отрицательные изменения. Так, упало производство угля (-20%), теплоэнергии (-8%) и чугуна (-2%), но увеличилась выработка электричества (+20) и стали (+2%). Объем продаж концентрата коксующегося угля снизился на 15%, некоксующегося — на 63%, а энергетического — на 21%. При этом зафиксировано увеличение сбыта железорудного концентрата на 52%.

Виталина Ярховска