«Мечел» выбыл из топ-100 прибыльных компаний России по версии Forbes

Группа «Мечел», основным производственным активом которой является Челябинский металлургический комбинат, не попала по итогам 2024 года в топ-100 крупнейших компаний России по чистой прибыли, следует из рейтинга Forbes.

В прошлом году «Мечел» занял 95 место, уменьшив сумму чистой прибыли с 65,2 млрд руб. в 2022-ом до 24,2 млрд руб. в 2023 году. Как сообщалось ранее, в 2024 году ПАО «Мечел» получил чистый убыток в размере 37,1 млрд руб. В компании объясняли это ростом себестоимости продаж и расходов после повышения ключевой ставки и признанием убытка от утраты контроля над зарубежными активами компании.

В списке остались два южноуральских предприятия. Магнитогорский металлургический комбинат спустился с 22 места на 27-е. Чистая прибыль ММК сократилась с 118,4 млрд руб. в 2023 году до 79,7 млрд руб. в 2024-ом. «Томинский ГОК» поднялся в рейтинге с 86 позиции на 61-ю. Прибыль увеличилась с 28 млрд руб. до 32,9 млрд руб.

Виталина Ярховска