К читателям газеты «Коммерсантъ»

Судный день

День Йом кипур — самый важный праздник еврейского календаря. Обычно его называют «судный день» — и действительно, в этот день Б-г окончательно выносит Свой приговор о жизни каждого из нас в наступившем году. Поэтому мы посвящаем день Йом кипур молитве и посту, ограничиваем бытовые удовольствия. Тут логично задать вопрос: что же это тогда за праздник, если нет праздничного стола и прочих привычных радостей?

Но если мы вдумаемся в смысл названия этой даты на языке Торы, то сразу поймем, что «йом кипур» (точнее, «йом а-кипурим») буквально означает «день искупления» или «день прощения». Это отсылает нас к важнейшему событию в истории нашего народа — к дню, когда Б-г, прислушавшись к молитве Моше, простил евреев за грех идолопоклонства. Б-г простил — это великий повод для радости, для праздника! Мы радуемся, прося у Создателя прощения за ошибки и грехи ушедшего года, радуемся, прося прощения у ближних за какие-то неправильные поступки; радуемся, когда ближние тоже просят у нас прощения. И завершаем все беседы пожеланием «Гмар хатима това!» — пусть Б-г даст тебе добрый приговор и скрепит его Своей подписью на весь наступивший год.

Здесь возникает еще один вопрос. Понятно, что, когда Б-г прощает нам грехи, это прощение, что называется, без остатка: ведь Б-г есть высшая степень добра. Но когда мы прощаем друг друга за неправильные поступки — последствия этих поступков все равно остаются, а значит, по идее, должен оставаться некий негативный осадок в душе. Как прийти к тому, чтобы прощение было совершенным? Объяснение мы находим в хасидском учении. Когда человек грешит, говорят хасиды, это, что называется, «по недомыслию». Ведь чего человек хочет реально? Творить добро. Иначе не может быть, потому что душа у нас от Б-га, а Б-г есть абсолютное добро!

Всякий грех — это ошибка: человек был введен в заблуждение внешними обстоятельствами и сделал то, чего его душа просто не могла хотеть. Этому есть убедительное доказательство. Если человек совершил доброе дело, он никогда об этом не жалеет, всегда радуется. А вот если он совершил грех — потом наступают угрызения совести, сожаления, желание исправить содеянное. Иными словами: каждое доброе дело вечно, каждый грех преходящ. Главное — осознать ошибку и желать ее исправить. Вот как раз для осознания мы и молимся в Йом кипур. Ведь во время молитвы, когда человек обращается к Б-гу, становится ближе к Б-гу, немедленно раскрывается потенциал доброты, который Б-г заложил в нашу душу. А когда мы осознаем добро, осознанно желаем добра — от Б-га приходит прощение, а с ним умиротворение и радость.

Точно так же работает душа и в прощении между людьми. Когда мы искренне прощаем ближнего и с радостью принимаем его извинения — мы полны добра. Именно этого я хочу пожелать каждому из вас в святой день Йом кипур обрести взаимопонимание и мир со всеми вокруг и через это обрести мир в собственной душе. Когда Г-сподь видит, что мы реально раскрыли свою доброту, Он нам прощает наши собственные ошибки и грехи.

Главный раввин России Берл Лазар