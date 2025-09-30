Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области сильную засуху зафиксировали в 22 районах

В Ростовской области 22 района пострадали от сильной засухи. Об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии. Особенно пострадали поля с кукурузой, подсолнечником, яровым ячменем и озимой пшеницей.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Засуха затронула земли Морозовского, Белокалитвинского, Маргаритовского, Боковского, Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Егорлыкского, Мартыновского, Веселовского, Семикаракорского, Родионово-Несветайского, Обливского, Милютинского, Тацинского, Кагальницкого, Целинского, Константиновского, Волгодонского, Песчанокопского и Миллеровского районов. Потери урожая отметили также в станице Казанской, Боковском и Чертковском районах.

На фоне кризиса власти приняли решение ввести федеральный режим чрезвычайной ситуации на площади более 203 тыс. га. Таким образом аграрии получили дополнительную поддержку в виде льготного кредитования и пролонгации действующих займов.

Мария Хоперская

