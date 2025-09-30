Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На левом берегу Дона в Ростовской области планируют создать железнодорожный узел

В Ростовской области вернулись к обсуждению проекта железнодорожного узла на левом берегу Дона. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Бордюговский

Фото: Михаил Бордюговский

Причиной для возобновления обсуждений стал перенос Ростовского порта на левый берег Дона. Узел необходим для упрощения логистики, чтобы прибывающие в порт грузы сразу отправлялись поездом или подвозились к порту. Таким образом автомобильные дороги не будут задействованы.

Еще одним нововведением может стать создание дублирующей магистрали улицы Луговой, которая уведет поток транзитных автомобилей в объезд от портовой и промышленной зоны.

Мария Хоперская

Новости компаний Все