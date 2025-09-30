На Дону сократилось количество юрлиц, строящих и сдающих в аренду недвижимость

В Ростовской области количество юрлиц, занимающихся строительством жилых и нежилых зданий, а также арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, в 2025 году в сравнении с 2024 годом сократилось на 32 организации (0,8%) — до 3922. Количество индивидуальных предпринимателей, напротив, выросло на 8,4% — до 6105 организаций. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили аналитики сервиса «Контур. Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным сервиса, юридические лица Ростовской области, занимающиеся строительством жилых и нежилых зданий, а также арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, выручили в 2024 году 182 млрд руб., что на 22,3% больше, чем компании заработали в предшествующем.

В топ-10 компаний с наибольшей выручкой по итогам прошлого года вошли «Ростра-рд» (25,3 млрд руб.), ООО «СЗ-1 “ЮСИ-Дон”» (6,8 млрд руб.), ООО «ЮСК» (3,9 млрд руб.), ООО «Р-Строй» (3,8 млрд руб.), ООО «СЗ ККПД-Инвест" (3,3 млрд руб.), ООО «СМУ-2014» (3,1 млрд руб.), ООО «Тракт-Строй ЮГ" (2,6 млрд руб.), ООО «Корпорация "СКЭСС"» (2,5 млрд руб.), ООО «Эскада» (1,9 млрд руб.).

Как ранее писал «Ъ-Ростов», на Дону объем ввода качественных складов по итогу 2025 года может удвоиться.

Маргарита Синкевич