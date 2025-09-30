Дом для всей семьи: новые стандарты комфортной жизни

Сегодня рынок недвижимости все больше ориентируется на потребности семей

Раньше при выборе жилья решающую роль играли площадь и стоимость, сегодня приобретение квартиры — продуманный выбор, ориентированный на создание удобного и безопасного пространства для семьи и близких. Согласно исследованиям, 62% россиян при выборе района важнейшим фактором называют наличие школы в шаговой доступности, 46% — детского сада рядом с домом, для 34% преимуществом является близость вузов. В то же время 47% опрошенных ключевым критерием выбора считают развитую инфраструктуру — магазины, аптеки, зоны для прогулок, ради чего готовы переехать из центра города в современный микрорайон, а 37% респондентов согласны переплачивать за охраняемую территорию.

В жилом комплексе «Облака-3» от федерального девелопера «Неометрия» (ключевой актив холдинга Alias Group) в Новороссийске предусмотрено все — от расположения в районе с развитой инфраструктурой до современных планировочных решений, форматов досуга и продуманных систем безопасности. Комплекс учитывает интересы самых разных жителей: активной молодежи, семей с детьми, семейных пар старшего возраста.

Жизнь на высоте

«Облака-3» находятся между Южным и Центральным районами города, где относительно невысокая плотность застройки, развитая локация, удобная транспортная развязка и отличная экология. До центра города — всего пять минут на автомобиле, столько же до черноморского побережья. Это позволяет быстро добираться как до деловой части Новороссийска, так и до пляжей, а также просторной благоустроенной набережной протяженностью более четырех километров, где в любое время года приятно гулять, любуясь красотой Цемесской бухты и горной грядой.

ЖК расположен на одной из самых высоких точек города, благодаря чему из окон большинства квартир открываются живописные панорамы города, вид на море, горы, виноградники. Панорамное остекление делает комнаты светлыми, просторными и уютными, а живописные виды создают ощущение свободы и гармонии с окружающей природой.

Территория семейного благополучия

Современные семьи все чаще выбирают жилье, исходя из того, насколько комфортно организована жизнь детей, а взрослым удобно решать повседневные задачи.

В ЖК «Облака-3» для этого есть необходимое: продуктовые магазины, аптеки, сервисные объекты и прогулочные зоны находятся всего в нескольких минутах ходьбы. Для родителей с маленькими детьми это особенно важно: большинство бытовых задач решается прямо рядом с домом.

На территории комплекса предусмотрены современные коммерческие помещения с магазинами, уютными кафе и аптеками — все, что нужно для повседневного комфорта. Недалеко находятся торговые центры, рынки и ярмарки. В шаговой доступности расположены супермаркеты, аптеки и медицинские центры.

Семьи с детьми оценят близость образовательных учреждений: рядом детские сады, три школы, гимназия и объекты дополнительного образования. Это экономит родителям время на дорогу и дает детям больше свободы для развития.

Студенты тоже найдут удобство в локации: неподалеку расположены социально-педагогический колледж, Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, филиалы других крупных вузов — Кубанского и Пятигорского государственных университетов.

Свобода движения

Занятия спортом помогают россиянам справляться с эмоциональным выгоранием, а спортивное окружение и наличие спортивной инфраструктуры на территории жилых комплексов стало важным критерием при выборе жилья, показал опрос. Именно поэтому покупатели сегодня ищут не просто квартиры, а пространство, где здоровье, активность и социальные связи будут частью повседневной жизни.

Авторы проекта ЖК «Облака-3» учли и этот тренд: поблизости есть досуговая и спортивная инфраструктура — секции, спортивные школы, площадки для разных возрастов.

Дворы ЖК также организованы по принципу активити-парка: есть отдельные зоны для детей младшего и старшего возраста, спортивные объекты. Здесь предусмотрены не только привычные спортплощадки, но и зиплайн, батуты, полосы препятствий, мини-город с дорожной разметкой, площадки для мини-баскетбола и футбола.

Для людей, которые ценят интеллектуальный и командный досуг, созданы отдельные зоны со столами для шахмат и шашек, а также площадка для петанка. На крыше паркинга появятся места для йоги, пилатеса, воркаута и спортивных мероприятий.

Все это превращает двор в настоящий парк приключений и пространство по интересам, где дети учатся взаимодействовать и развиваются физически, а взрослые могут заниматься спортом и отдыхать, не покидая территорию комплекса.

Комфорт в деталях

По мнению психологов, эстетика внешнего пространства и эргономика квартиры влияют на психоэмоциональное состояние человека, помогая находить внутреннюю гармонию и улучшать качество повседневной жизни.

Авторы проекта учли и эти нюансы. ЖК «Облака-3» — дом с характером, где каждая деталь тщательно продумана: фасады выполнены в изысканном неоклассическом стиле с навесной вентилируемой системой и отделкой из фасадного керамогранита, что подчеркивает элегантные линии здания в теплой гамме песочных оттенков и обеспечивает долговечность.

Усовершенствованные входные группы сочетают качественные материалы и современный стиль: потолки с экологической системой Грильято создают визуальный объем, стены и дверные обрамления выполнены в эко-стиле, а мягкое освещение спотами и диодными лентами подчеркивает премиальные детали и формирует уникальную атмосферу комплекса.

Для удобства жителей в каждом подъезде предусмотрены места для хранения колясок и велосипедов, а отдельная комната для мытья лап домашних животных — еще один дополнительный элемент, который делает повседневную жизнь комфортной в деталях.

По данным опроса, 80% россиян выбирают жилье в новостройках, где планировка позволяет оптимально организовать пространство в зависимости от потребностей семьи. В комплексе тщательно продуманы планировки всех вариантов квартир — от студии до четырехкомнатной, а панорамное остекление усиливает ощущение простора и наполняет комнаты естественным светом.

Отдельное преимущество — ремонт от застройщика: «Облака-3» предлагают готовое решение «прайм», которое можно включить в ипотеку. Такой подход экономит время и средства семьи, позволяя въехать в готовую квартиру без лишних затрат и ожидания.

Современная философия безопасности

В 2025 году покупатели жилья все больше обращают внимание на безопасность жилого пространства. Этот тренд особенно важен для семей с детьми, что учтено в проекте ЖК «Облака3».

Территория комплекса закрыта и полностью контролируется, подъезды без барьеров и ступеней. Двор защищен от посторонних машин и оборудован системой видеонаблюдения, а через мобильное приложение родители могут следить за детьми, не выходя из квартиры, пока они играют на площадке.

Современное освещение и системы домофонии создают комфорт и безопасность, превращая ЖК в пространство, где каждый чувствует себя защищенным.

Для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг с круглосуточным видеонаблюдением и доступом к лифту, что обеспечивает безопасность и комфорт на каждом этапе.

Пространство возможностей

Жилой комплекс «Облака-3» объединяет преимущества городской инфраструктуры и достоинства загородного формата: рядом школы, магазины и центры досуга, при этом чистый воздух, просторные дворы и панорамные виды из окон — все это создает ощущение свободы и комфорта.

Современные стандарты, заложенные в проекте, обеспечивают удобство и безопасность: продуманные планировки, функциональные квартиры, качественные отделочные материалы, эргономичные входные группы, системы видеонаблюдения и контроля доступа превращают комплекс в грамотно спроектированное защищенное пространство.

Для родителей это уверенность в завтрашнем дне и удобство, для детей — условия для развития, для молодежи — пространство для активного досуга и общения, для людей старшего возраста — зона спокойного отдыха и интеллектуального досуга. И все это — рядом с домом. Но главное — «Облака-3» формируют модель жилья будущего: среду, в которой создается стиль жизни современной семьи.

