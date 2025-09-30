ФАС проверяет сети АЗС из-за роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверки сетей автозаправочных станций. Ведомство запрашивает данные о ценообразовании и обеспеченности топливом из-за подорожания бензина, сообщили в ФАС «РИА Новости».

По данным Росстата, на АЗС с 1 января по 22 сентября бензин подорожал на 8,36%, что выше уровня инфляции за тот же период (4,16%). При этом цена бензина в рознице опережает инфляцию девятую неделю подряд. Минэнерго планирует сохранить в 2026 году темпы роста цен на бензин на уровне инфляции.

Из-за роста цен на топливо в начале августа ФАС проводила проверки на 12 тыс. АЗС. В начале сентября замглавы ведомства Виталий Королев говорил, что рост стоимости бензина связан в том числе с работой независимых АЗС, не принадлежащих вертикально-интегрированным компаниям.