В ФАС назвали причину подорожания бензина на АЗС

Рост стоимости бензина на автомобильных заправках связан в том числе с работой независимых АЗС, не принадлежащих вертикально-интегрированным компаниям. Об этом заявил замглавы ФАС Виталий Королев на Восточном экономическом форуме.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам господина Королева, независимые участники рынка «снижали цену по отношению к рынку ... чтобы ехали на их заправки, а не на другие». Сейчас, по его словам, «мы видим, что по ряду регионов выровнялись».

ФАС ожидает стабилизации цен после насыщения рынка. Служба предложила меры по увеличению переработки нефти в нескольких регионах, а также наращиванию поставок на региональные нефтебазы. «Мы ожидаем, соответственно, вывода из ремонтов соответствующих заводов»,— добавил господин Королев.

