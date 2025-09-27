Минэнерго России планирует удерживать рост цен на бензин на уровне инфляции

Минэнерго России поставило цель сохранить в 2026 году темпы роста цен на бензин на уровне, близком к показателям инфляции. В министерстве пояснили, что конечные цены на АЗС могут незначительно отклоняться от общего индекса потребительских цен из-за изменений тарифов естественных монополий и корректировок налогового законодательства.

«Равномерная ежегодная динамика розничных цен, близкая к инфляции, позволяет не допускать дисбалансов в поставках топлива и различий между оптовыми и розничными ценами по всем каналам реализации,— уточнили ТАСС в пресс-службе Минэнерго. — Ключевой задачей остается сохранение ценовой динамики в рамках инфляционных параметров».

По данным Росстата, с начала года по 22 сентября рост стоимости бензина на АЗС составил 8,36%, что выше уровня инфляции за тот же период (4,16%). При этом цена бензина в рознице опережает инфляцию уже девятую неделю подряд с 22 июля. В то же время дизельное топливо подорожало лишь на 3% за этот период, что значительно ниже уровня инфляции.