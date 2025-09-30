Застройщики Сочи выплатили 1,2 млрд за отсутствие соцобъектов

Прокуратура Хостинского района Сочи добилась взыскания с недобросовестных застройщиков более 1,2 млрд руб. в муниципальный бюджет за отсутствие социальной инфраструктуры при строительстве жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты надзорного органа проверили, как соблюдается градостроительное законодательство в районе. В ходе проверки выяснили, что шесть многоквартирных домов, построенных разными девелоперами, возводились без необходимых разрешений и без учета потребностей жителей в образовательных, медицинских и спортивных объектах. В результате муниципалитету пришлось взять на себя обязанность по созданию социальной инфраструктуры или увеличению мест в уже существующих учреждениях.

Прокуратура подала иск к компаниям, требуя возместить убытки, необходимые для строительства социальных объектов. Суд удовлетворил этот иск, и решение вступило в силу. Для обеспечения исполнения обязательств на имущество ответчиков был наложен арест.

Мария Удовик