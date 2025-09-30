ЕЭК временно обнулила ввозные пошлины на бензин и дизтопливо

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) временно обнулил ввозные пошлины на бензин, дизтопливо, судовое топливо и авиакеросин. Мера введена сроком до 30 июня 2026 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.

По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, пошлины обнулили для обеспечения баланса на внутреннем рынке моторного топлива из-за «локального снижения объемов производства в условиях сезонного увеличения спроса». Решение вступит через 10 календарных дней с даты его опубликования.

В ЕЭК входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Белоруссия с 1 июня обнулила экспортные пошлины на нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории союза. Москва и Минск обсуждают создание общего рынка нефти и газа.

О ситуации с бензином в России — в материале «Ъ» «Топливо просят успокоиться».