В Босфорском проливе приостановили транзит судов из-за заглохшего сухогруза

Транзит судов в Босфорском проливе приостановлен в обе стороны из-за заглохшего сухогруза, который следовал в Туапсе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкое Министерство транспорта и инфраструктуры.

В районе Умуръери сухогруз Arda длиной 98 м, следовавший из порта Бандырма в направлении России, столкнулся с технической неисправностью двигателя. Судно было отбуксировано к причалу Бююкдере.

По данным СМИ, судно вышло из Стамбула 30 сентября и 4 октября должно было прибыть в Туапсе. Сухогруз, построенный в 1984 году, ходит под флагом Панамы.

Алина Зорина