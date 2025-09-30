На Кубани спрос на зоотовары сократился на 7% в 2025 году

В Краснодарском крае количество покупок зоотоваров в январе—августе 2025 года снизилось на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек вырос на 5%, достигнув 2,8 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Генеральный директор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков рассказал, что средний чек на покупку кормов для домашних питомцев в январе—августе 2025 года на Кубани вырос до 813 руб. (+6% год к году), а число покупок снизилось на 1%. В первую очередь речь идет о кормах для кошек, собак, рыб и птиц.

Тенденция на рынке Краснодарского края соответствует общероссийской. В России средний чек покупки зоотоваров составил почти 3 тыс. руб., что на 6% выше, чем в прошлом году. Количество покупок снизилось год к году на 4%. Средний чек покупки корма для домашних животных составил 897 руб. Это на 8% выше, чем в аналогичным периоде прошлого года. Количество приобретений выросло год к году на 5%.

«Основные драйверы роста в категории смещаются в онлайн-сегмент, где сохраняется положительная динамика по всем ключевым показателям. Рост среднего чека свидетельствует о смещении спроса в более высокий ценовой сегмент. Для поддержания продаж многие игроки рынка акцентировали внимание на развитии цифровых каналов продаж, поскольку потребители уже привыкли применять омниканальный подход при выборе и покупке товаров, пользуясь одновременно продукцией как маркетплейсов, профильных онлайн-ресурсов, так и специализированной розницы. В онлайне растет и активность отечественных производителей, представленных преимущественно в сегменте кормов»,— прокомментировал Дмитрий Батюшенков.

Маргарита Синкевич