Средний размер чаевых на Кубани за год вырос на 7%

Средний размер чаевых в Краснодарском крае в январе—августе 2025 года составил 326 руб., что на 7% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщили РБК Краснодар в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Количество транзакций по чаевым за этот период выросло на 11%, их размер в среднем составил 8–10% от суммы покупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В целом по России средний чек чаевых увеличился на 8%, до 294 руб., а число выдач выросло на 14%. Особенно заметен рост безналичных чаевых: их средний размер поднялся на 10%, до 382 руб., а количество операций увеличилось на 24%.

Основная часть чаевых, по данным аналитиков, приходится на сферу HoReCa — персонал баров, ресторанов и гостиниц. Существенную долю также составляют чаевые водителям такси, курьерам, фитнес-тренерам и мастерам салонов красоты.

Эксперты связывают рост оборота чаевых с увеличением объемов внутреннего туризма и продаж в сфере общественного питания.

Вячеслав Рыжков