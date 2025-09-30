Минпромторг: средняя цена на иномарки за год в России выросла на почти 2%

После утверждения долгосрочной шкалы утильсбора средняя цена на новые иномарки в России выросла на 1,85%, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Антон Алиханов. Он уточнил, что такое подорожание — ниже уровня инфляции.

По словам господина Алиханова, любые связанные с утильсбором изменения провоцируют прогнозы экспертов о «драматическом удорожании» популярных машин. По данным дилеров «Рольф» и «Авилона», цены на «ряд действительно популярных» в России моделей, наоборот, снизились. В качестве примера он привел модели Belgee, Exeed, Omoda, которые за год подешевели на 8–17%.

Минпромторг скорректирует расчет утильсбора на легковые автомобили. Теперь он будет уплачиваться исходя не только из объема двигателя и года выпуска машины, но и мощности двигателя. На некоторые модели дилеры уже прогнозируют рост цен на 2 млн руб. Министерство уверяет, что изменения не повлияют на доступность авто.

