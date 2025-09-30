Минпромторг: изменения в расчете утильсбора не повлияют на доступность авто

Корректировка механизма утильсбора в большей степени скажется на стоимость машин, ввозимых по параллельному импорту, и на прекративших работу в России брендах, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он уточнил, что для физлиц продолжат действовать льготные коэффициенты при ввозе автомобилей с двигателем до 160 лошадиных сил.

Глава Минпромторга Антон Алиханов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава Минпромторга Антон Алиханов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Предлагаемое решение (об изменении механизма расчета утильсбора.—"Ъ") не повлияет на доступность самых массовых категорий автомобилей»,— сказал господин Мантуров в интервью ТАСС.

В середине сентября Минпромторг анонсировал корректировку расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Теперь он будет уплачиваться исходя не только из объема двигателя и года выпуска машины, но и мощности двигателя. В первую очередь такие меры скажутся на уровне утильсбора на электромобили и последовательные гибриды. На некоторые модели дилеры уже прогнозируют рост цен на 2 млн руб.

