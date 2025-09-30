Скидки сбрасывают скорость

Пересмотр скидочных программ, вызванный планомерным восстановлением спроса на авторынке, подстегнул цены на новые машины. С начала лета подорожание составило от 1% до 10% в зависимости от модели. Давление на ценники также оказали курс, логистика и анонсированный пересмотр расчета утильсбора. До конца года скидок будет все меньше, а цены — выше, считают в отрасли.

Скидочные предложения на авторынке в сентябре резко пошли на спад, как следствие — цены на новые автомобили относительно начала лета в среднем выросли на 1–10% в зависимости от модели, рассказали “Ъ” опрошенные дилеры. Летом акции активно проводились, чтобы стимулировать продажи, напоминают в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Сейчас же рынок выравнивается, себестоимость и расходы растут, поясняют там. Дисконты сокращаются параллельно снижению запасов у дилеров и импортеров, уточняет директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Как ранее сообщал “Ъ”, ситуация с затовариванием на российском авторынке, возникшая в конце прошлого года, стабилизируется, приближаясь к норме (см. “Ъ” от 24 сентября).

Снизился и средний размер скидок: на 30–170 тыс. руб., отмечает коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Тенденция, уточняет топ-менеджер, наблюдается уже несколько недель подряд. «Многие бренды, включая Lada и Geely, существенно ограничили или даже полностью отменили скидки на отдельные модели»,— рассказывает он.

Сентябрь, по оценке гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, стал первым месяцем в 2025 году, когда импортеры ослабили свои бюджеты на скидки. Причина — рост продаж новых легковых машин в июле к июню сразу на 34%, до 120 тыс. штук, отмечает топ-менеджер.

«Сей факт воодушевил держателей бюджетов, весь август они обсуждали стратегии и пришли к выводу — с сентября значительно уменьшить свои программы поддержки продаж»,— рассказывает господин Тюктеев. Более 70% производителей, продолжает он, сократили программы поддержки, что и отразилось на снижении уровня дисконтов на рынке. «Если дистрибутор чувствует, что продажи набрали силу, то объем поддержек сокращается, если требуется еще рывок, то сохраняются»,— добавляет гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Отмена дисконтов, уточняет Николай Иванов, повлияла на цены. К сентябрю относительно начала лета они в среднем выросли в пределах 3% в зависимости от конкретного бренда. По оценкам гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, рост цен к осени относительно лета составил примерно 10%. А по подсчетам господина Житнухина — в диапазоне от 1% до 5%. Давление на ценники помимо отмены скидочных программ также оказывают логистика, колебание курсов и ожидаемое увеличение утильсбора (см. “Ъ” от 14 сентября), добавляют в РОАД.

Опрошенные “Ъ” участники отрасли полагают, что подорожание автомобилей продолжится до конца года, вторичный сегмент это затронет в более мягкой степени. «Это обусловлено дальнейшим истощением остатков прошлых моделей на складах, а также прогрессирующим падением курса рубля по отношению к доллару»,— считает господин Житнухин. Впрочем, большинство дилеров уверены, что изменение ценников резким не будет. По прогнозу Рената Тюктеева, в сентябре цены вырастут в пределах 2%, в дальнейшем — на 1–1,5% в месяц. В большей степени — в свете анонсированной корректировки расчета утильсбора — это коснется новых европейских, корейских и японских автомобилей. «Дилерские машины с официальной гарантией если и подорожают, то не так заметно»,— добавляет топ-менеджер. Источник “Ъ” напоминает, что сильнее всего подорожают электромобили и гибриды. Николай Иванов ожидает роста цен на 2–3% после возможного введения новой формулы расчета утильсбора, но совокупно до конца года машины не подорожают более чем на 5%. «Резкое повышение возможно только при стечении определенных обстоятельств в сегменте параллельного импорта. Например, сильные колебания курса»,— рассуждает он. Господин Ольховский добавляет, что рост цен будет повторять изменение ситуации по курсу юаня и, скорее всего, к началу 2026 года часть дистрибуторов подготовит клиентов к росту утильсбора, заранее подняв стоимость.

Хотя один из источников “Ъ” не исключает, что до конца года новые автомобили могут подорожать на 10–15%. Скидок же будет все меньше, добавляет он. При этом спрос на рынке продолжает активно восстанавливаться: по данным гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, за 22–28 сентября было продано 32,3 тыс. новых легковых машин, что стало рекордным недельным результатом с начала 2025 года.

Наталия Мирошниченко