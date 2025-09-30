Сочи возглавил топ направлений для отдыха

В октябре Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 17% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,5 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 11% октябрьских бронирований. В портовом городе на побережье Балтийского моря путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,8 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Москва. В столице России, которая собрала 7% бронирований, путешественники остаются в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,8 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха в октябре вошли и другие города Краснодарского края. Краснодар занял восьмое место. В городе на юго-западе России путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,4 тыс. руб.

Следом за ним расположился Геленджик, где путешественники остаются в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,9 тыс. руб.

Мария Удовик