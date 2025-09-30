Беларусь поставит на Средний Урал транспорт и лифтовое оборудование

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой договорились о поставках пассажирского транспорта, коммунальных машин и лифтового оборудования белорусского производства на Средний Урал, сообщил в своем Telegram-канале глава региона.

Денис Паслер прибыл в Минск вместе с делегацией Свердловской области на выставку «Иннопром. Беларусь», на которой уже провел несколько встреч. Всего в планах свердловской делегации — переговоры с восемью ведущими белорусскими предприятиями, в том числе Минским заводом колесных тягачей, тракторным и автомобильным заводами.

Беларусь продолжит поставлять в Свердловскую область технику, в том числе БЕЛАЗы: в этом году в регион доставили почти 30 единиц, за девять месяцев было закуплено 80 единиц белорусской сельскохозяйственной техники. Кроме того, продолжится сотрудничество БЕЛАЗа с уральским заводом «Пневмостроймашина» по производству гидравлических насосов в Пинске (Беларусь, Брестская область).

Напомним, свердловская делегация прибыла в Минск на «Иннопром. Беларусь» 29 сентября: в ее состав помимо главы Среднего Урала вошли председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Стенд Свердловской области установили в центральной части экспозиции. На выставке Алексей Орлов и председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов подписали соглашение об установлении побратимских отношений Екатеринбурга и Гомеля.

Ирина Пичурина