Екатеринбург и Гомель подписали соглашение о побратимских отношениях

Екатеринбург и Гомель (Белоруссия) подписали соглашение об установлении побратимских отношений на выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске, сообщили в мэрии. В подписании приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

По словам господина Орлова, этот шаг направлен на развитие сотрудничества в сферах образования, культуры, спорта и туризма.

«Россия и Беларусь – не просто партнеры, а настоящие друзья. В основе нашей дружбы лежат многовековая совместная история, приверженность общим моральным и нравственным ценностям»,— отметил Алексей Орлов в своем telegram-канале.

Согласно сайту мэрии, у Екатеринбурга пять городов-побратимов: Инчон (Республика Корея), Гуанчжоу (Китайская Народная Республика), Крань (Республика Словения), Минск и Гомель (Белоруссия).

Полина Бабинцева