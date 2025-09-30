Пожар на нефтебазе в Феодосии полностью потушили

Пожарные полностью потушили огонь на нефтебазе в Феодосии. Площадь возгорания составила 638 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Возгорание резервуара АО «Морской нефтяной терминал» произошло во время проведения технических работ. Внутри находились остатки дизельного топлива.

Для тушения огня привлекли от РСЧС 150 специалистов и 56 единиц техники, из них от МЧС — 67 человек и 24 единицы техники.

Алина Зорина