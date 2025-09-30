270 тыс. женщин в Москве проверили репродуктивное здоровье через анализ АМГ

Заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью «Ъ» заявила, что считает востребованной программу, позволяющую женщинам от 18 до 40 лет пройти бесплатную проверку репродуктивного здоровья, включая анализ на антимюллеров гормон (АМГ).

За год, по словам госпожи Раковой, такой анализ сделали уже 270 тыс. женщин, что позволило властям получить «уникальные популяционные данные», которые ранее были недоступны. Уровень АМГ указывает на запас яйцеклеток в организме женщины. Чем выше уровень АМГ, тем больше у женщины яйцеклеток, а значит, и шансов на успешное зачатие и беременность.

«Результаты выявили тенденции, о которых стоит знать. Например, у 10% женщин в возрасте 24–29 лет, прошедших тест, уже наблюдается сниженный уровень овариального резерва. Это говорит о высокой вероятности сложностей с планированием детей в будущем, а значит, заниматься этим вопросом нужно уже сейчас, не откладывая даже на 2–3 года»,— рассказала Анастасия Ракова. Она отметила, что среди женщин в возрасте 29-34 лет таких уже 20%, а в возрасте 35–39 лет — 40%.

Многие женщины, получив не самые высокие результаты АМГ, начинают задумываться о планировании и не откладывают его, отметила госпожа Ракова. «Более 8 тыс. женщин скоро станут мамами. Это положительный психологический эффект программы»,— сказала она.

Бесплатная сдача анализа на АМГ в Москве стартовала в сентябре 2024 года. Тест смогут сдать бесплатно женщины от 25 до 39 лет с московским полисом ОМС; проверка возможна и в более молодом возрасте, но с оговорками (например, девушки 18–24 лет, перенесшие операцию на яичниках).

