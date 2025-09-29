В Сочи со склона Фишт эвакуируют туристов
Завтра, 30 сентября, в Сочи эвакуируют туристов, которых спасли со склона горы Фишт. Один альпинист погиб, второй — пострадал, сообщает МЧС России.
Фото: Пресс-служба МЧС России
Двое альпинистов сорвались со скалы при подъеме по северному склону горы Фишт в Адыгее. Один турист получил травмы и не может передвигаться самостоятельно. Всего в тургруппе зарегистрировано шесть человек.
Борт Ка-32 МЧС России доставил на северный склон горы спасателей и медицинского сотрудника. Сейчас ведется эвакуация пострадавшего и погибшего туристов к месту ночлега. Там уже находятся остальные участники тургруппы. Работу осложняют непогода и темное время суток.