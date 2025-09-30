Урожайное настроение

В Сибири полным ходом идет уборочная кампания. По оценке властей, сбор урожая идет вполне успешно, плановые показатели в большинстве регионов достигнуты, однако есть и сложности. В восьми районах Тувы объявлен режим ЧС из-за засухи и суховеев, а в Красноярском крае на урожай и его сбор, наряду с засухой, повлияли затяжные дожди. Тем не менее, сибирские аграрии рассчитывают на достойный результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году в Омской области ожидается урожай в 3,2 млн т зерна, в Новосибирской области — не менее 2,5 млн т, в Красноярском крае — 2,45 млн т

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В этом году в Омской области ожидается урожай в 3,2 млн т зерна, в Новосибирской области — не менее 2,5 млн т, в Красноярском крае — 2,45 млн т

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Новосибирской области уборка урожая идет штатно, погода благоприятная, и местные аграрии полагают, что все пройдет по плану. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, яровые в этом году посеяли своевременно. Также аграрии сеют озимые, на 18 сентября засеяно 27,9 тыс. гектаров (72,7% от плана). В Иркутской области власти тоже ожидают хороший урожай основных культур, несмотря на атмосферную и почвенную засуху. В Красноярском крае на урожай повлияли затяжные дожди в августе и начале сентября, почва в ряде районов области переувлажнилась. Похожая ситуация и в Томской области, где в период созревания шли дожди. Томские аграрии используют каждое возможное «окно» для проведения уборки, отметила начальник регионального департамента по социально-экономическому развитию села Евгения Булкина.

Ранняя весна и благоприятная погода, по данным минсельхоза Кемеровской области, позволили аграриям начать уборку в оптимальные сроки — в первой декаде августа. Успешной вегетации способствовали теплая погода и достаточное количество осадков, сумма положительных температур накапливалась быстрее среднемноголетних значений. В числе сдерживающих факторов главный агроном ООО «Авангард» Юргинского района Евгений Апальков упоминает большое количество вредителей, которые выжили теплой зимой, и ранние обратные заморозки. Сейчас уборку урожая в регионе замедляют дожди. «Дать оценку по предполагаемому объему урожая, рыночной и ценовой ситуации текущего сельскохозяйственного года пока не представляется возможным»,— говорит министр сельского хозяйства Кузбасса Андрей Ариткулов.

В Алтайском крае валовой сбор зерна уже превысил 3 млн тонн, но давать прогноз общего сбора культур в региональном минсельхозе считают преждевременным, отметив, что при хороших погодных условиях показатели будут достойными. Хозяйства Хакасии в последние годы сконцентрировали усилия на выращивании высокомаржинальных культур. Во главе угла — максимальная прибыль. В связи с увеличением посевных площадей рапса и льна, аграрии просчитывают рентабельность производства. По их мнению, стоимость продукции должна быть существенно выше.

Сколько всего

На начало третьей декады сентября аграрии Новосибирской области собрали 1,8 млн т зерновых и зернобобовых культур, итоговый валовой сбор ожидается не ниже уровня прошлого года, когда было собрано 2,5 млн т. В Омской области ожидается урожай в 3,2 млн т, в Иркутской области — 0,65 млн т, в Томской области — 0,38 млн т, в Хакасии — 0,15 млн т. В Красноярском крае план по валовому сбору зерновых в этом году установлен в размере 2,45 млн т.

Масличных культур в Новосибирской области собрали 140 тыс. т, итоговый валовой сбор ожидается не ниже прошлого года (485,7 тыс. т). Прогноз сбора масличных в Омской области — 477 тыс. т, в Иркутской области — 178 тыс. т, в Томской области — 41,2 тыс. т, в Красноярском крае — 495,4 тыс. т, в Хакасии — 23,6 тыс. т.

Валовой сбор овощей в Омской области прогнозируется на уровне 150 тыс. т, в Иркутской области — 90,1 тыс. т, в Томской области — 17,3 тыс. т, в Красноярском крае — 25,8 тыс. т, в Хакасии — 8,19 тыс. т. Картофеля планируют собрать в Омской области 320 тыс. т, в Иркутской области — 311 тыс. т, в Томской области — 31,8 тыс. т, в Красноярском крае — 115,9 тыс. т, в Хакасии — 3,11 тыс. т.

Ценовой расклад

По данным Новосибирскстата, в июле 2025 года средняя цена одной тонны продовольственной пшеницы 3-го класса составила 12 515 руб. (без учета НДС), 4-го класса — 11 616 рублей, фуражной пшеницы — 9 421 рублей. «В связи с тем, что уборочная кампания в самом разгаре, партии зерна нового урожая еще не поступили на рынок в полном объеме и не начали активно реализовываться, отпускные цены сельхозпредприятий Новосибирской области находятся в стадии формирования»,— пояснил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов. «Традиционно, самые высокие цены складываются на масличную группу, в сегменте зерновых и зернобобовых культур — на чечевицу и горох»,— добавляет министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

Первый замминистра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина отмечает, что в этом году ценовая конъюнктура для иркутских аграриев складывается лучше, чем в прошлом. По данным Росстата, средние цены реализации пшеницы в Иркутской области в январе-феврале этого года были на 10-20% выше год к году, а в апреле средняя цена превысила 12 руб. за кг, что на 21% выше уровня 2024-го. На ячмень средняя цена реализации в июле превысила 14 руб. за кг, что более чем в 1,5 раза выше показателя прошлого года. Стоимость овса достигла 13 руб. за кг, что выше в 1,4 раза год к году.

По оценке замминистра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Даниила Белошицкого, «уровень цен пока не оправдывает ожиданий производителей, и, по данным министерства, средние цены закупа зерна на элеваторах и ХПП региона составили на пшеницу от 8,5 до 12 тыс. руб. (в зависимости от качества и классности), на ячмень — 10 тыс. руб., на горох — 14 тыс. руб.». По данным департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, в середине сентября средняя цена продовольственной пшеницы 3-го класса составила 12 490 руб. за тонну, что на 20% меньше, чем в начале июля. Фуражная пшеница подешевела на 4%, до 11 940 руб., фуражный ячмень — на 17%, до 11 620 руб. Без изменений остается цена на семена рапса — 40,5 тыс. руб.

В красноярском минсельхозе отмечают, что ценовые прогнозы аграриев пока не оправдываются: пшеница подешевела, и 3-ий класс этой культуры сейчас стоит от 10 тыс. до 12,5 тыс. руб. за тонну, в прошлом году цена составляла 14 тыс. руб. Есть небольшой рост по другим культурам: за год семена рапса подорожали с 32 тыс. до 35 тыс. руб. за тонну, фуражный ячмень — с 12 тыс. до 13,5 тыс. руб., продовольственный овес — с 12 тыс. до 15 тыс. руб.

Оценки и ожидания

По мнению главного агронома новосибирской компании ООО «Авалон» (производитель жидких минеральных удобрений) Евгения Островского, ситуация по урожайности, как ключевому фактору, в этом году более достойная, чем в прошлом, что позволяет надеяться на хороший урожай. «Коррективы вносит погода: это и ЧС по регионам, и частые дожди, и где-то просадки в качестве зерна. Но фермеры и хозяйства надеются успеть все убрать и, конечно же, хотят, чтобы была хорошая цена на реализацию. Тогда, конечно, будет легче войти в следующий год и строить планы»,— говорит он.

При этом участники рынка указывают на рост затрат на сельскохозяйственное производство. Евгений Апальков из ООО «Авангард» (Кузбасс) отмечает увеличение стоимости дизельного топлива, газа, запчастей, азотных удобрений. Евгений Островский добавляет: «Расходные материалы дорожают, рентабельность падает, проблем много. Есть немало хозяйств, которые до сих пор не рассчитались с долгами еще за прошлый год».

Вероника Сенцова