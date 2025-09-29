В Сочи ограничат движение из-за финала автомобильных горных гонок
В субботу, 18 октября, в Лазаревском районе Сочи с 9:00 до 18:00 перекроют пятикилометровый отрезок дороги между поселком Дагомыс и селом Солохаул из-за финала чемпионата Краснодарского края по автомобильным горным гонкам. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
В этот день состоится финал соревнований Сочи 2025. Ограничения затронут участок трассы от села Солохаул — с 27-го по 24-й км +1,5 км в направлении села Харциз Первый. Старт гонок даст село Солохаул.
Организаторы рекомендуют жителям и туристам заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений на данном направлении.