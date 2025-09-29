Минфин предложил установить для иноагентов НДФЛ в 30%

Минфин России предложил ограничить иностранных агентов в налоговых преференциях. Для них предполагается ввести единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 30%, следует из пресс-релиза ведомства.

Иноагентам также будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании. Организациям-иноагентам и организациям с прямой или косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10% запретят применять пониженные ставки по налогу на прибыль. Кроме того, они не смогут пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав).

На прошлой неделе Госдума приняла поправки, ужесточающие ответственность за неисполнение иностранными агентами возложенных на них обязанностей. До сих пор уголовные дела возбуждались лишь после двух аналогичных «административок», теперь же будет достаточно одной либо уже имеющейся судимости по той же «антиагентской» статье.

