Госдума приняла закон об ужесточении ответственности иноагентов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Теперь привлекать иноагентов к уголовной ответственности можно при втором административном нарушении, а не при третьем, как сейчас.

Изменения вносят в ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента). Инициативу на рассмотрение Госдумы вынесла группа депутатов во главе с председателем комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василием Пискаревым. Он говорил, что изначальная «правовая конструкция» ст. 330.1 УК РФ не способствует противодействию «систематическим противоправным деяниям иноагентов».

Первое чтение проект закона прошел в июле. Спикер Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные Минюста говорил, что более 40% россиян, признанных иноагентами, не соблюдают предусмотренные законом ограничения.

Подробности — в материале «Ъ» «Вмешательство вмешательству рознь».