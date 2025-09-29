Минфин может изменить размер возмещения банкам по семейной ипотеке
Минфин рассматривает изменение размера возмещения кредитным организациям по программе семейной ипотеки. Окончательное решение пока не принято, заявил замглавы ведомства Иван Чебесков.
Как уточнил замминистра, власти рассматривают разные варианты, в том числе сохранение текущего уровня компенсаций или его снижение. «Знаем, что рынок просит как можно скорее определиться с этим вопросом. Мы проводим ряд встреч, анализируем ситуацию»,— сообщил господин Чебесков на форуме розничных инвесторов (цитата по ТАСС).
В августе Минфин увеличил уровень возмещения банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотекам. Речь идет о льготных кредитах, которые будут выдавать с 7 августа по 1 ноября 2025 года. Власти рассчитывают, что это поможет поддержать выдачу льготных ипотечных кредитов.
В августе, по данным Центробанка, доля выдаваемых по госпрограммам кредитов составила 82%. По подсчетам «ЦИАН.Аналитики», чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке для заключения сделки на вторичном рынке недвижимости, жителям крупных городов нужно полностью отложить в среднем 14 зарплат. За год этот показатель сократился на 6,7%.
Подробности — в материале «Ъ» «Квартирам не хватает накоплений».