Квартирам не хватает накоплений

Жители крупнейших городов России могут накопить 20-процентный первоначальный взнос для покупки однокомнатной готовой квартиры, отложив 14 средних зарплат. Это меньше, чем годом ранее, когда копить требовалось в среднем 15 месяцев. Дольше всего откладывать деньги придется в Сочи и Севастополе. Быстрее всего процесс пойдет в промышленных городах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Для того чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке для заключения сделки на вторичном рынке недвижимости, жителям крупных городов нужно полностью отложить в среднем 14 зарплат, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». За год, по данным экспертов, этот показатель сократился на 6,7%. Год назад накопить нужную сумму можно было, лишь отложив 15 средних заплат.

Минимальная сумма первоначального взноса по ипотеке при покупке готовой однокомнатной квартиры — 20%, сейчас в крупных городах страны это 710 тыс. руб., следует из данных «ЦИАН.Аналитики».

Эксперты констатируют, что небольшой рост доступности связан с тем, что средние зарплаты в последние 12 месяцев росли быстрее, чем цены на жилье: 14% против 7%.

Спрос на вторичное жилье остается сдержанным последние два года из-за высокой стоимости заемных средств. Согласно данным Росреестра, которые приводят аналитики «Авито Недвижимости», в августе в России было заключено 146 тыс. договоров купли-продажи вторичного жилья. Показатель сократился на 3% к июлю и на 1% к августу прошлого года.

Ограниченный длительное время спрос стал причиной роста предложения.

Согласно «Авито Недвижимости», с начала года экспозиция вторичного жилья на платформе выросла на 14%. Этот фактор стал влиять на смежные рынки: из-за невозможности продать квартиры люди стали чаще сдавать их в аренду, что постепенно становится фактором снижения ставок (см. “Ъ” от 24 сентября). Средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в России выросла только на 2% год к году, до 133,7 тыс. руб. за кв. м.

Согласно «ЦИАН.Аналитике», среди городов-миллионников заметнее всего срок, за который можно накопить на ипотеку на вторичное жилье, за год сократился в Волгограде — с 15 до 13 месяцев. В Казани эксперты зафиксировали снижение с 21 до 19 месяцев. Для того чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке, планирующим купить однокомнатную квартиру потребуется 831 тыс. руб. и 1,6 млн руб. соответственно. Быстрее всего собрать деньги на первоначальный взнос могут жители промышленных городов. Например, в Новокузнецке на это потребуются 751 тыс. руб. и девять средних зарплат, следует из подсчетов «ЦИАН.Аналитики».

Дольше всего копить придется жителям Сочи.

Для формирования первоначального взноса в размере 2,5 млн руб. горожанам потребуется 35 месяцев. На втором месте Севастополь — 1,6 млн руб. и 31 месяц соответственно. Жилье в курортных регионах часто стоит дороже из-за наличия спроса жителей других субъектов, в то же время средние зарплаты здесь обычно невысоки (см. “Ъ” от 28 августа).

В Москве минимальный первоначальный взнос для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке сейчас составляет 2,9 млн руб., в Санкт-Петербурге — 1,9 млн руб. Для их формирования потребуется в среднем по 20 среднемесячных зарплат. Если в Санкт-Петербурге значение за год не поменялось, то в Москве срок увеличился на один месяц. Жилье в столице в текущем году дорожало быстрее, чем в других регионах страны (см. “Ъ” от 24 июня).

Александра Мерцалова