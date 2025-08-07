Минфин: увеличен уровень возмещения банкам по трем ипотечным программам

Минфин заявил об увеличении возмещения банкам по «Семейной ипотеке» и «Дальневосточной и арктической ипотеке». Речь идет о льготных кредитах, которые будут выдавать с 7 августа по 1 ноября 2025 года. Решение согласовано правительством, следует из пресс-релиза ведомства. Власти рассчитывают, что это поможет поддержать выдачу льготных ипотечных кредитов.

Уровень возмещения будет соответствовать разнице между ключевой ставкой, повышенной на 2,5 процентных пункта, и максимальной ставкой по программам при покупке жилых помещений в многоквартирных домах. По кредитам, выданным на индивидуальное жилищное строительство, запланированное возмещение соответствует разнице между уровнем ключевой ставки, увеличенным на 3,0 процентных пункта, и максимальной ставкой по программам.

В конце июля крупные банки начали корректировать условия выдачи ипотеки с господдержкой, повышая минимальный размер первоначального взноса с 20,1% до 30,1%. Глава Сбербанка Герман Греф жаловался президенту Владимиру Путину на ситуацию с ипотечным кредитованием, которое стало для банков бездоходным из-за жесткого регулирования.

Согласно данным Минфина, за четыре месяца 2025 года из федерального бюджета было выплачено по льготной программе на новостройки (завершившейся 1 июля 2024 года) 279,6 млрд руб., по семейной ипотеке — 388 млрд руб., по дальневосточной и арктической ипотеке — 48,9 млрд руб. За 2024 год по всем программам льготной ипотеки было выплачено 1,008 трлн руб., в 2023 году – 265,7 млрд руб.

