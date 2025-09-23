ЦБ сообщил о приросте задолженности россиян по ипотеке

Прирост задолженности россиян по ипотеке в августе, по предварительным данным, ускорился до 0,9%. В июле показатель находился на уровне 0,7%.

Как указано в докладе Банка России «О развитии банковского сектора» (.pdf), выдача кредитов в августе выросла на умеренные 10%, до 392 млрд руб. Доля кредитов, выдаваемых по госпрограммам, составила 82%. Кредитов по «Семейной ипотеке» выдано на 278 млрд руб.

Объем рыночной ипотеки в августе составил 73 млрд руб. после 58 млрд руб. в июле. В докладе ЦБ также указано, что средняя ставка по рыночным программам за месяц снизилась на 1,5 п. п., до 22,4%.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов уменьшился на 0,02%. При этом выдачи выросли в сегменте как кредитных карт, так и наличными. Последние, по данным регулятора, становятся более привлекательными для заемщиков.