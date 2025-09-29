Уроженец Абхазии получил 15 лет за стрельбу из автомата в Сухуме

Краснодарский краевой суд приговорил жителя Абхазии к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство и покушение на убийство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

12 июля 2019 года около 1:00 фигурант дела вместе с другом пришел на встречу с двумя знакомыми, чтобы обсудить возникший конфликт. Во время разговора он достал из багажника машины незаконно хранившийся автомат Калашникова и произвел не менее пяти выстрелов в сторону потерпевших.

После стрельбы фигурант дела и его друг покинули место происшествия. Раненых доставили в больницу, где один из них скончался от полученных травм.

На судебном заседании подсудимый не признал свою вину. Однако суд установил его виновность, основываясь на собранных доказательствах.

Подсудимого признали виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах, покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Уголовное дело в отношении его друга выделено в отдельное производство.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик