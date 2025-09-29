Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Семь сочинцев стали призерами кубка края по армрестлингу

Семь спортсменов из Сочи завоевали призовые места на открытом кубке Краснодарского края по армрестлингу «Самсон-62», который прошел в выходные дни в Краснодаре с участием более 180 атлетов из региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Турнир прошел на территории тренировочного центра «Чемпион», и в нем участвовали спортсмены из разных муниципальных образований края.

Директор департамента по физической культуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников, отметил, что армрестлинг не является олимпийским видом спорта, но пользуется большой популярностью по всему миру. Он сообщил, что в этом году была открыта секция армрестлинга в спортивной школе №3, где планируется готовить новых чемпионов. Он поздравил победителей и призеров Кубка Краснодарского края с отличными результатами и подчеркнул, что награды были заслуженными, выразив надежду на дальнейшие успехи спортсменов.

Четыре представителя курорта завоевали золотые медали. Тимур Канкулов победил в весовой категории свыше 80 кг среди юниоров, Эрик Сеферян стал лучшим в категории до 70 кг среди мужчин, Владимир Батурин занял первое место в категории до 80 кг среди ветеранов, а Алексей Гореленков победил в категории до 80 кг среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Серебряную медаль получил Станислав Сидоренко, занявший второе место среди ветеранов в весовой категории до 90 кг, а бронзовую медаль в этой же категории завоевал Александр Долженко.

Мария Удовик

