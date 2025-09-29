«Сочи» уступил СКА в матче КХЛ со счетом 2:4
СКА из Санкт-Петербурга обыграл «Сочи» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел во дворце спорта «Большой». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.
Фото: ХК «Сочи»
После восьми игр сочинская команда набрала семь очков и располагается на 10-й позиции в Западной конференции. СКА с 11 очками занимает четвертое место.
На этой неделе ХК Сочи провел три напряженных матча. Директор департамента физкультуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников отметил, что команда проявила характер и добилась одной важной победы, но, к сожалению, не смогла закрепить успех в двух других играх, включая последнюю на родном льду.
Он также призвал болельщиков поддержать команду в следующем домашнем матче, подчеркнув, что это будет важная встреча и поддержка зрителей особенно необходима. Господин Мирошников попросил всех жителей и гостей города прийти на ледовую арену «Большого», чтобы создать домашнюю атмосферу и помочь команде одержать победу.
Во вторник, 30 сентября, «Сочи» сыграет с тольяттинской «Ладой» в домашнем дворце спорта «Большой».