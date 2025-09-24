У собственников набежали лишние метры

Предложение квартир для долгосрочной аренды в целом по стране по итогам сентября 2025 года увеличилось вдвое год к году. Это следствие ввода в эксплуатацию большого объема жилья, приобретенного инвесторами до падения спроса на новостройки из-за отмены массовой льготной ипотеки. Некоторые собственники, которые хотели бы продать свою недвижимость, в условиях пока еще недостаточно высокого спроса на вторичное жилье предпочитают сдавать его в аренду, получая хотя бы минимальный пассивный доход.

По итогам сентября 2025 года объем предложения на рынке долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках увеличился вдвое год к году, до 45,1 тыс. квартир, подсчитали в «ЦИАН Аналитике». По данным «Авито Недвижимости», предложение сдаваемых в долгосрочную аренду квартир в целом по России увеличилось на 35% год к году. По подсчетам «Яндекс Аренды», этот показатель за аналогичный период составил 56%.

Предложение жилья в долгосрочную аренду в городах России в августе 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Количество объявлений (тыс. шт.) Изменение год к году (%) Москва 46,13 38 Санкт-Петербург 27,3 20 Краснодар 18,38 64 Новосибирск 13,13 60 Ростов-на-Дону 9,74 65 Екатеринбург 8,76 64 Казань 8,74 57 Воронеж 6,85 68 Уфа 6,01 48 Челябинск 5,29 74 Нижний Новгород 4,67 60 Красноярск 4,6 45 Пермь 3,77 53 Волгоград 3,33 58 Омск 2,94 33 Саратов 2,71 25 Открыть в новом окне Источник: «Авито Недвижимость».

Заметнее всего количество доступных для длительной аренды квартир выросло в Липецке и Туле — вдвое год к году. В Ставрополе этот показатель продемонстрировал рост на 85%, в Челябинске и Ижевске — на 74% и 70% соответственно, по данным руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева. В Москве предложение квартир на долгий срок за август 2025 года увеличилось на 35% год к году, в Санкт-Петербурге — на 11%, подсчитал руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.

Рост связан с изменением стратегии владельцами жилья, которые вместо вторичной продажи выходят на рынок долгосрочной сдачи в аренду, поясняет господин Жуков.

По его словам, из-за отмены массовой льготной ипотеки летом 2024 года спрос на квартиры резко снизился, поэтому все больше собственников откладывают продажу своей недвижимости, выбирая получение хотя бы минимального пассивного дохода от рентных выплат. По данным Роскадастра, объем сделок на вторичном рынке жилья в целом по России в августе снизился на 1% год к году.

Однако, считает Роман Жуков, ситуация может вскоре измениться. Из-за смягчения денежно-кредитной политики и снижения ипотечных ставок часть владельцев квартир, вероятно, вернется к продаже своей недвижимости, хотя это вряд ли скажется на снижении объема предложения на рынке долгосрочной аренды. По прогнозам партнера CMWP Павла Якимчука, экспозиция в сегменте будет расти на горизонте ближайших трех лет.

Дополнительным драйвером роста предложения выступают инвесторы, которые активно приобретали квартиры на стадии строительства во время действия массовой льготной ипотеки — сейчас такие дома начинают вводиться в эксплуатацию, говорит директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев. Кроме того, некоторые собственники переходят на рынок долгосрочной аренды после окончания летнего сезона, во время которого спросом пользуется в основном краткосрочная аренда.

Из-за резкого роста предложения ставки на рынке долгосрочной аренды начали снижаться.

В августе 2025 года стоимость аренды в целом по стране сократилась на 8% год к году, до 35 тыс. руб. в месяц, подсчитал Роман Жуков. Например, долгосрочная аренда квартиры в Липецке обошлась бы дешевле на 17% год к году, в среднем до 25 тыс. руб. в месяц, в Самаре — на 13% год к году, до 30 тыс. руб. в месяц, в Челябинске и Сочи — на 13% и 8% соответственно, до 26 тыс. руб. и 55 тыс. руб. в месяц, говорит Константин Каменев.

Между тем интерес к длительной аренде остается устойчивым. По подсчетам господина Каменева, по итогам августа 2025 года число просмотров таких объявлений в целом по России увеличилось на 4% год к году, за месяц показатель вырос на 16%. Спрос может вырасти еще больше в осенний период за счет возвращения иногородних студентов и увеличения числа длительных командировок, считает Игорь Кокорев.

София Мешкова