Лукашенко пригрозил НАТО «мгновенным ответом» в случае уничтожения самолетов РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявления НАТО о необходимости сбивать российские или белорусские самолеты у границ стран блока. Глава государства назвал эти угрозы глупыми и непродуманными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ну, допустим, Беловежскую пущу. Я туда часто летаю. Это совсем на границе с Польшей. Они что, вертолет президента собьют или там какой-то военный вертолет в сопровождении? Так ответ же прилетит мгновенно»,— сказал господин Лукашенко журналисту Павлу Зарубину.

Александр Лукашенко добавил, что в случае уничтожения российских или белорусских самолетов Минску придется «воевать на все деньги». «Это надо? Нет. Поэтому, думаю, успокоятся, поговорят»,— отметил он.

В странах НАТО стали обсуждать возможность сбивать российские самолеты после того, как Польша и Эстония обвинили Россию в нарушении воздушного пространства. Власти Эстонии утверждали, что в инциденте 19 сентября были задействованы три российских истребителя МиГ-31.

Польша заявила, что два российских истребителя пролетели на небольшой высоте над платформой польской нефтяной компании «Петробалтик» в Балтийском море. Ранее в Польше сбили несколько беспилотников, которые, по версии польской стороны, были российскими. По информации Bloomberg, европейские страны уже предупредили Россию о том, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения воздушного пространства.

Подробнее — в материале «Ъ» «МиГ среди ясного неба».