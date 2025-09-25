Bloomberg: европейские чиновники предупредили Россию о готовности сбивать самолеты

Европейские чиновники предупредили Кремль о том, что страны НАТО готовы ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства «всеми силами». В том числе они готовы применять силу и сбивать технику, передает Bloomberg.

По словам источников агентства, во время встречи в Москве послы Франции, Великобритании и Германии выразили обеспокоенность по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии. Bloomberg отмечает, что европейские политики опасаются насчет эскалации конфликта между странами НАТО и Россией.

19 сентября власти Эстонии сообщили, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны и 12 минут находились в небе над ее территорией. Россия эти обвинения отвергает. Таллин запросил консультацию стран НАТО по статье 4 Устава альянса. Такое заседание предполагает консультации членов блока, если одна из стран заявляет об угрозе территориальной целостности и безопасности. Оно состоялось 23 сентября.

Вчера Bloomberg узнало, что страны НАТО не могут скоординировать действия в ответ на нарушение воздушного пространства альянса. Латвия, Литва, Польша призывают союзников к решительным действиям, Германия выбирает более осторожный подход. Позиция США остается неясной — президент Дональд Трамп выступил за право НАТО сбивать российские самолеты, госсекретарь Марко Рубио эту инициативу отвергает.

