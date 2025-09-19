Польша обвинила Россию в нарушении зоны безопасности в Балтийском море

Пограничная стража Польши утверждает, что два российских истребителя пролетели на небольшой высоте над платформой польской нефтяной компании «Петробалтик» в Балтийском море.

«Зона безопасности платформы была нарушена»,— следует из заявления ведомства в соцсети Х. Пограничная стража уведомила об этом Вооруженные силы Польши и другие ведомства. Погранслужба продолжает следить за ситуацией, в том числе за пределами территориальных вод страны, добавили в ведомстве.

19 сентября в нарушении воздушного пространства страны Россию также обвинила Эстония. Премьер-министр Кристен Михал сообщил, что страна задействует четвертую статью устава НАТО о консультации с союзниками.

В ночь на 10 сентября Польша сбила несколько беспилотников, попавших в воздушное пространство республики. По версии польских властей, БПЛА были российскими. Минобороны РФ заявляло, что поражать объекты на территории Польши не планировалось. После инцидента НАТО начало операцию «Восточный страж» для укрепления позиций на восточном фланге.

Подробнее — в материале «Ъ» «НАТО тревожат чужие дроны».