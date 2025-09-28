«Аэрофлот» запустил рейсы из Краснодара в Казань

Компания «Аэрофлот» приступила к выполнению рейсов из аэропорта Краснодара в Казань. Как сообщают в пресс-службе краснодарской авиагавани, полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Аэродинамики» Фото: пресс-служба «Аэродинамики»

Самолеты будут вылетать из столицы Кубани в столицу Татарстана в 13:25. Время в пути составит 3:25.

«На сегодняшний день "Аэрофлот" единственный авиаперевозчик на этом направлении. Столица Татарстана всегда пользовалась повышенным интересом у жителей Кубани. Богатейшая история, уникальные достопримечательности, а также развитая экономика — у каждого найдется повод полететь в Казань»,— прокомментировали в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Напомним, аэропорт Краснодара возобновил полеты спустя три с половиной года простоя 17 сентября. Пока вылеты и прилеты из соображений безопасности осуществляются в дневное время суток. С будущего года, по словам руководства воздушной гавани, аэропорт намерен вернуться к круглосуточному режиму работы.

В субботу, 27 сентября, компания «Азимут» запустила новые рейсы из краснодарского аэропорта в Тбилиси (будет курсировать еженедельно по субботам, в 13:00) и в Анталью (по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям). Рейсы из Краснодара в Анталью также выполняет авиакомпания Azur air, которая уже летает из кубанской столицы в Стамбул, Ереван, Самарканд и Дубай.

Василий Хитрых